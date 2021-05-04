جنبلاط: عدم ترشيد الدعم سيؤدي إلى نفاد آخر دولار في البنك المركزي

دبي - محمود عبدالرازق - وجاءت تصريحات جنبلاط خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، حيث حذر من "مواصلة الدعم العشوائي والاستمرار في خدمة مصالح كبار تجار الدواء والمواد الغذائية والمحروقات وغيرها من السلع".

وقال جنبلاط: "إذا وجدت الإرادة يمكن ترشيد الدعم على الفور لخفض كلفته إلى النصف تقريبا، على أن يخصص في المقابل مليار دولار لتمويل البطاقة التمويلية".

ودعا جنبلاط إلى "إعادة النظر في السلة المدعومة الفضفاضة التي تضم لائحة طويلة من مواد ثانوية أو كماليات لا تندرج ضمن الأولويات"، مشددا على أن "الدعم يجب أن يشمل حصرا السلع الأساسية، بدل أن تتم إضاعته في مزاريب الهدر وجيوب المنتفعين".

كما هاجم جنبلاط المافيات التي تستولي على الدعم في وضح النهار، ومنها على سبيل المثال مافيا الدواء الأقوى من الدولة، منذ أيام الرئيس صائب سلام وحتى الآن، شأنها شأن المافيات الأخرى التي وصلت إلى بحيرة القرعون، حيث باعوا أطنانا من السمك النافق للمواطنين، بلا رقيب ولا حسيب.

ورجح جنبلاط أن لا يتوقف الدعم في نهاية أيار الحالي، كما سبق أن حذر رياض سلامة، بل يخشى أنه سيستمر حتى ينفد آخر دولار في البنك المركزي لحساب التجار والمهرّبين العابرين للحدود في اتجاه سوريا والعراق.

وأشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي إلى أن "القرار بمواصلة الدعم يخضع إلى معادلة سياسية تتجاوز طاقة سلامة الذي لوح بوقفه في آخر الشهر، للضغط على أصحاب القرار، ولكن لا أظن أنه سيكون قادرا على فعل ذلك وحده".

وعن رأيه بوجود فرصة لإنعاش المبادرة الفرنسية مع زيارة وزير الخارجية جان إيف لودريان المرتقبة للبنان، قال جنبلاط: "لقد بذلت أقصى جهد ممكن لتسهيل الأمور، لكنني اصطدمت للأسف بحسابات كبار القوم".