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أكثر من 20 مليون إصابة بكورونا في الهند

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكثر من 20 مليون إصابة بكورونا في الهند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تجاوز العدد الإجمالي للإصابات بفيروس في الهند عشرين مليوناً منذ بدء تفشي الوباء، بحسب البيانات الرسمية، في وقت لا تزال المستشفيات في البلاد تختنق بالمصابين.

 

وخلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، أحصت الهند 357,229 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 20,3 مليوناً، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

 

وسُجّلت 3449 وفاة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي 222,408 وفاة. إلا أن خبراء كثراً يعتبرون أن الأعداد الحقيقية أكبر بكثير من تلك المعلنة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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