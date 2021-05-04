الترخيص للقاح "فايزر" ضد كورونا للأطفال في أمريكا الأسبوع المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تستعد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لترخيص لقاح فيروس كورونا من شركة "فايزر/بيونتك" للأطفال والمراهقين، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاماً بحلول أوائل الأسبوع المقبل، وفقًا لما قاله مسؤول في الحكومة الفيدرالية لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.



ووفقاً لما سبق من إجراءات، فقد تقدمت شركة فايزر بطلب للحصول على تصريح استخدام طارئ للقاح فيروس كورونا المستجد للمراهقين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاماً.

وسيتعين على إدارة الغذاء والدواء تعديل تصريح الاستخدام الطارئ للقاح، ولكن يجب أن تكون العملية مباشرة، كما قال المسؤول الذي لم يكن مصرحاً له الحديث عن العملية علناً لذلك تم إخفاء هويته، وفقا للبيان.

تقوم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حالياً بمراجعة البيانات المقدمة من شركة فايزر لدعم الاستخدام الموسع.

وقالت شركة فايزر في نهاية مارس الماضي إن تجربة سريرية شملت 2260 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما، أظهرت فعاليتها بنسبة 100٪.

حالياً، اللقاح مصرح به الاستخدام في حالات الطوارئ بالولايات المتحدة، وذلك للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً وما فوق.

ورداً على سؤال وجهته شبكة سي إن إن، قالت إدارة الغذاء والدواء في رسالة بالبريد الإلكتروني للشبكة العالمية الأسبوع الماضي، أنه "في حين ليس بوسع إدارة الغذاء والدواء التنبؤ بالمدة التي ستستغرقها لتقييم البيانات والمعلومات، فإن الوكالة ستراجع الطلب بأسرع ما يمكن باستخدام نهجها الشامل والقائم على العلم".