شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يجلى المئات من مواطنيه العالقين فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت الخطوط الجوية العراقية، المئات من العراقيين العالقين في الهند بسبب تعليق الرحلات الجوية بين البلدين بعد تفاقم انتشار فيروس كورونا المتحور هناك.

وبحسب معلومات، فإن السلطات العراقية أجلت نحو 400 عراقى من العالقين هناك، وهؤلاء من الذين يذهبون إلى الهند لأغراض العلاج، لكنهم علقوا بسبب تعليق الرحلات الجوية بين البلدين.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية بأنها ستلزم العائدين بالحجر في إحدى الفنادق لحين التأكد من عدم حملهم الفيروس المتحور، ومنذ أيام يظهر عراقيون عالقون في الهند بمقاطع فيديو مصورة يناشدون فيها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمى تخصيص طائرات تعيدهم إلى بغداد، لكن يبدو وحسب ما يقولون أن "لا أحد استجاب لهم".

وانتشرت معلومات في العراق عن تسجيل أول إصابة في البلاد بفيروس كورونا الهندي، فيما أعلنت الخطوط الجوية العراقية، تعليق الرحلات الجوية من وإلى الهند لتفادي نقل الفيروس.