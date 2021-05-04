الملك سلمان يمنح آل الشيخ وساما رفيعا.. ورئيس الترفيه لولي العهد: أنت من صنعت تركي

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر تركي آل الشيخ، صور التكريم والوسام على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، وقدم شكره للمك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.

وكتب تركي آل الشيخ تغريدة أرفقها بالصور قائلا، "أغلى تكريم لما يكون من بلدك ومن قائدك مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد... وإلى آخر أيامي سأخدم مولاي وسيدي والسعودية والسعوديين بدمي وروح إلى كل من عمل معي الوسام لكم كما هو لي فشكرا لكم".

وأضاف رئيس هيئة الترفيه السعودية في تغريدة أرفقها بصورة له مع ولي العهد السعودي، "الوسام غالي مافيه شك.. لكن الأغلى منه العمل تحت قيادتك وتوجيهك.. الأغلى منه وجودك في حياتنا سيدي .. أنت من صنعت تركي وغير تركي كثير... أنت الأمل أنت الفخر أنت القائد الملهم.. تكتب تاريخنا وتصنع مستقبلنا.. روحي ومالي وأولادي فداك وفداء لبلدي سيدي".