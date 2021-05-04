شكرا لقرائتكم خبر عن نثرت البهجة في نفوس جيرانه..مبادرة من مواطن بتشجير شارعين بحي «الكثيري» بالدلم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
منذ ثلاثة أعوام ؛ بادر المواطن عبدالرحمن الكثيري، بزراعة وتشجير شارعين كاملين في نطاق الحي الذي يقطنه ، حي الكثيري بمحافظة الدلم بمنطقة الرياض،ومع مرور الوقت تغير واقع الحي وأصبح زاهياً باللون الأخضر.
ونشر الزميل الإعلامي فهد الموسى تغريدات مصحوبة بمقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر” يوثق ويبرز فيه مبادرة المواطن “الكثيري” ، وأوضح أن ذلك العمل الدؤوب استغرق أكثر من 3 سنوات كاملة، حتى تمكن من الانتهاء من عملية التشجير، وبعدها عم اللون الأخضر الشارعين وانتشرت الأشجار على جانبي الطريق، مما نثر الفرحة والبهجة في نفوس سكان الشارعين ورواد الحي.
وفى المقابل تقدم جيران المواطن” الكثيري” له بالشكر على ما بذله من مبادرة شخصية إيجابيةوجدت استحسانا وقبولا من رواد الحي.
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