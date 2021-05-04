شكرا لقرائتكم خبر عن باحث في الطقس يتوقع استمرار هطول الأمطار حتى يونيو.. لهذا السبب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، هطول أمطار على عدة مناطق بالمملكة حتى شهر يوليو المقبل.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”، أنه من المتوقع أن تشهد منطقة الرياض ومكة المكرمة وجازان وعسير والباحة هطول أمطار غزيرة بمعدل أعلى من المعدل الطبيعي حتى 21 يونيو المقبل.

وأكد أن شهر أبريل ليس نهاية موسم التقلبات الجوية، مبيناً أنه بتقسيم التقلبات الجوية شتاءً وصيفاً فإنه تتأثر المناطق الشمالية من المملكة شتاءً،بسبب منخفضات البحر الأبيض المتوسط، وامتداد منخفض البحر الأحمر ما يؤثر على هطول الأمطار في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية والغربية ومنطقة المدينة المنورة.

وأضاف أن الطقس صيفاً يختلف بسبب حركة الشمس الظاهرية وتقارب المدارات وتقدم خط الفاصل المداري إلى اتجاه الشمال، وكذلك الرياح الموسمية ومنخفض الهند الموسمي الحار والجاف الذي يؤثر على قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وتابع أن المملكة تتأثر أيضاً بارتفاع في درجات الحرارة وجفاف؛ بسبب منخفض الهند، وعلى العكس تتأثر المرتفعات الجنوبية والغربية من المملكة في فصل الصيف بأمطار غزيرة خاصة في شهر أغسطس.