شكرا لقرائتكم خبر عن الوضع الليلي يصل تطبيق سناب شات ..تعرف على طريقة تفعيله بالفيديو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن الخبير التقني عبدالله السبع عن وصول خاصية الوضع الليلي لتطبيق التواصل الفوري “سناب شات”. وقال السبع، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: “وأخيرا الوضع الليلي وصل لتطبيق سناب شات، حدّث التطبيق وبعدها اتبع الخطوات ليتم تفعيل الميزة”. وأضاف عبدالله السبع: “إذا لم تُفعل الميزة انتظر قليلا وسوف يظهر الخيار الجديد ومن خلاله يمكن تفعيل الوضع الليلي بالتطبيق”.

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