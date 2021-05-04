عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لمنافسة كلوب هاوس.. تويتر يضيف ميزة جديدة لمن لديهم 600 متابع أو أكثر

الثلاثاء 4 مايو 2021

الخليج 365

أضاف موقع ”تويتر“ ميزة صوتية جديدة لعدد أكبر من الأشخاص في إطار منافسته تطبيق ”كلوب هاوس“.



ويمكن لأي مستخدم لديه 600 متابع أو أكثر على ”تويتر“، استضافة الغرف الصوتية.

وبدأت الشركة في اختبار هذه الميزة في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، وقامت بتوسيعها ببطء لتشمل المزيد من المستخدمين.

وقال ”تويتر“، إنه خصص هذه الميزة الجديدة للمستخدمين الذين لديهم 600 متابع أو أكثر؛ نظرًا لأن هذه الحسابات ستتمتع بتجربة جيدة بالنظر إلى حجم المتابعين.

ويخطط ”تويتر“ أيضًا للسماح لبعض المستخدمين بتجربة ميزة ”Twitter Spaces“ في الأشهر المقبلة.

ومن المقرر أن يضيف ”تويتر“ أيضًا، ميزات الجدولة والاستضافة المشتركة إلى ميزة ”Spaces“، التي تتشابه مع مزايا ”كلوب هاوس“، وستقدم الشركة أيضًا ميزات إمكانية وصول جديدة، بما في ذلك القدرة على إيقاف التعليقات المباشرة وتعديلها.

وكان ”فيسبوك“ قد كشف أيضًا عددًا من الميزات الصوتية فقط، ويسمح الآن لمستخدمي ”إنستغرام“ ببدء البث المباشر الصوتي، كما قال موقعا ”رديت“ و“لينكد إن“، إنهما يعملان على ميزات صوتية جديدة.