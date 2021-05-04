عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انهيار مبنى أثري في جدة التاريخية

الثلاثاء 4 مايو 2021

الخليج 365

نقلت صحيفة سبق السعودية، على لسان شهود عيان مساء الإثنين، تأكيدهم انهيار أحد المنازل الأثرية الخالية في جدة التاريخية.



وقال الشهود، إن المنزل يعود لمحمد ذاكر وهو أقدم نجار ومعلم رواشين في جدة التاريخية، وقد توفي قبل قرابة الشهر.

وبحسب الصحيفة السعودية، فإن المبنى المنهار يقع ضمن مشروع ولي العهد لإنقاذ بيوت جدة التاريخية، وهو مبنى قيد الترميم، وتشرف عليه وزارة الثقافة، وهو أحد معالم البناء التاريخية التي تقع في قلب جدة، والقريبة من ”بيت نصيف“ الذي أقام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن عند دخوله مدينة جدة عام 1344هـ.