عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوبو تطلق سلسلة Reno 6 في الـ 22 من مايو

الثلاثاء 4 مايو 2021

الخليج 365

حددت شركة ”أوبو“ الصينية موعد إطلاق سلسلة Reno 6 في الـ22 من مايو الجاري خلال حدث في الصين، ستطلق خلاله مجموعة من الهواتف الجديدة بالإضافة إلى المنتجات الذكية الأخرى.



ومن المقرر أن تستضيف الشركة حفلا مع قناة Zheijang التلفزيونية الصينية، ومن المتوقع أن يركز الحدث على أجهزة التلفاز الذكية، وقد تكشف النقاب عن هواتف Reno 6 الذكية.

وبالنسبة للمواصفات، من المقرر أن يأتي جهاز Reno 6 Pro بمعالج Dimensity 1200 وشاشة OLED مقاس 6.55 بوصة مع كاميرا بدقة 32 ميجابكسل مع كاميرا رئيسة 64 ميجابكسل.

وأشارت التسريبات -أيضا- إلى أنه سيأتي ببطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع 65 واط.

وعلى الجانب الآخر، كانت أعلنت شركة أوبو عن سلسلة هواتف OPPO K9 الذكية وسماعات Enco Air، كما ستكشف -أيضا- عن تلفزيون OPPO SMART TV K9 الذكي في الـ6 من مايو المقبل.

ومن المقرر أن تأتي هواتف OPPO K9 الذكية بكاميرا ثلاثية؛ بما في ذلك وحدة رئيسة بدقة 64 ميغابكسل مع شحن بقوة 65 واط وشاشة FHD + AMOLED.

ويتميز هذا الهاتف -أيضا- بأنه هاتف ذكي متوسط المدى يعمل بواسطة معالج Snapdragon 768G، مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 620 بالإضافة إلى مودم Snapdragon X52 5G.