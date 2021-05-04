شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعلن اعتقال "ساعى بريد الدواعش" فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اعتقال "ساعي بريد الدواعش" في محافظة كركوك، وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أنه خلال عملية استخبارية نوعية تميزت بدقة المعلومة والمتابعة المستمرة لتحركات أحد العناصر الإرهابية في منطقة الزاب بقضاء الحويجة كركوك، والذي يعمل ساعيا لنقل بريد عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي بين الملاذات والأوكار والخلايا النائمة.