شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحدد عقوبة انتهاك تعليمات الحجر الصحي لمصابي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة، من خطورة انتهاك أحكام الحجر الصحي -الصادرة عن الجهة المختصة- من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم أو المشتبه في إصابتهم.

وأوضحت النيابة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن انتهاك أحكام الحجر الصحي يضع المخالف تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة صوناً للصحة العامة، ووقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن العقوبة تشمل السجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال.