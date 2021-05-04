"للمهمات بعيدة المدى".. مصر وفرنسا توقعان عقدا لشراء 30 مقاتلة "رافال"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع المصرية، إن "ذلك يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة".

وأكد المتحدث أن العقد تم توقيعه من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة "داسو أفياسيون" الفرنسية. مشيرا إلى أنه سيتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات.

وكانت مصر وفرنسا قد أبرمتا خلال عام 2015 عقدا لتوريد 24 طائرة طراز رافال، لصالح القوات الجوية المصرية.

© AFP 2021 / Boris Horvat قائد القوات الجوية المصرية أثناء توقيع الإتفاق على تسلم مصر الدفعة الأولى من طائرات رافال الفرنسية فى قاعدة إيستر فى فرنسا

وأعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، أن المباحثات مع الجانب المصري بشأن صفقة "رافال" في مرحلة متقدمة للغاية، وأن الإعلان عنها "قد يكون قريب جدا".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع المصرية، أن "الطائرات طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلا عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار".

© AFP 2021 / Boris Horvat تسليم طائرات "رافال" إلى مصر

وتعد مقاتلات رافال الفرنسية واحدة من أشهر المقاتلات الحربية البعيدة المدى، التي طورتها فرنسا عام 2006، وتعاقدت دول أخرى على شرائها أبرزها مصر والهند.

وأورد موقع "أفياتا" الأمريكي مواصفات الطائرة الفرنسية التي تصل سرعتها إلى 1.8 ماخ (1.8 سرعة الصوت) أو ما يعادل 1912 كم / الساعة، مشيرا إلى أن مداها يصل إلى 3700 كم.

ويمكن للمقاتلة الفرنسية التحليق على ارتفاعات تتجاوز 15 ألف متر، ويمكنها تغير ارتفاع التحليق (التحليق الرأسي) بسرعة 300 متر في الثانية.

ويصل طول المقاتلة الفرنسية إلى 15.27 متر، والمسافة بين الجناحين 10.8 متر، ووزنها 10.3 طن.



ويوجد 3 طرازات من مقاتلات رافال تشمل النسخة البحرية ونسختان تعملان في المطارات البرية، بحسب موقع "داسولت أفييشن" الفرنسي.