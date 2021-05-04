شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية العرب" تدين العمليات الإرهابية التى استهدفت جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب استنكارها البالغ وإدانتها الشديدة للعمليات الإرهابية التي حاولت من خلالها الميليشيات الحوثية على مدى الثلاثة أيام الماضية استهداف مدينة جدة "بوابة مكة المكرمة" في هذا الشهر الفضيل بمقذوف جوي، واستهداف مدينتي: خميس مشيط ونجران بطائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية تمكنت القوات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها.

وأعربت الأمانة العامة للمجلس، في بيان لها اليوم، عن إدانتها لهذه الأعمال الإرهابية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وجرائم حرب يتوجب المساءلة عنها، ودليلا بارزا على إمعان هذه المليشيا المدعومة من إيران في تجاوزاتها وانتهاكاتها السافرة لجميع الحرمات والحدود الدينية والإنسانية والأخلاقية خاصة حرمة شهر رمضان المبارك، ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة من قبل الحكومة الشرعية والإقليم والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

كما جددت تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة ومساندتها المطلقة في كافة الإجراءات التي تتخذها لصد الاعتداءات الإرهابية والدفاع عن أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وأشادت بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة وقوات التحالف في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أراضي المملكة وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.