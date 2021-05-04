شكرا لقرائتكم خبر عن يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة.. «التجارة» تستدعي 1300 إطار سيارة من طراز «جنرال تاير» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: استدعت وزارة التجارة، 1300 إطار من طراز “جنرال تاير” بسبب بعض العيوب في عملية التصنيع.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع” تويتر”، أن الوزارة أرجعت الاستدعاء إلى احتمالية تعرض الإطارات من طراز “AMERITRAC TR” لفقدان الهواء المفاجئ أو تلف في المداس قد يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة أثناء القيادة، مما يزيد خطر وقوع حـادث.

وطالبت الوزارة بالتواصل مع الشركة أو التوجه إلى منفذ البيع لاستبدال الإطارات المشمولة مجانًا.

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