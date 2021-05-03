شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من أمير الرياض بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأسواق والمطاعم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق التجارية والمطاعم، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد المخالفين للحدّ من انتشار فيروس كورونا.
جاء ذلك إثر اطلاع أمير الرياض على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض حيث رصدت القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة ممثلة بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه خلال الأسبوع الماضي (13855) مخالفة للإجراءات الاحترازية، وأغلقت (472) منشأة و (42) مسجدا، من خلال (55774) جولة رقابية.
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه مهم من أمير الرياض بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأسواق والمطاعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.