"التعليم" المصرية تكشف سبب تسمية "شم النسيم" بهذا الاسم

دبي - محمود عبدالرازق - وكشفت الوزارة السبب وراء تسمية "شم النسيم"، بهذا الاسم، وهو يوم الاثنين التالي مباشرة ليوم الأحد الموافق عيد القيامة المجيد طبقا لتقويم الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، وذلك في شهر "برمودة" من كل عام.

ونشرت قناة "مدرستنا" التعليمية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، منشورا يتحدث عن تاريخ شم النسيم الذي يعد من أقدم احتفالات المصريين.

وقالت إن "المصريين يحتفلون بيوم شم النسيم منذ نحو 4700 عام، كواحد من الأعياد الزراعية الكونية في مصر القديمة".

وأضافت أنه "سمي في اللغة المصرية القديمة بـ"شمو" ويعني حصاد، و"سم" تعني نبات، وذلك يدل على عدم تحريف الاسم المصري الأصلي إلا بإدخال كلمة "نسيم" باللغة العربية".

وتابعت: "نسيم تعني في المعجم "ريح لينة لا تحرك شجرا"، وتشير إلى اعتدال الجو ودخول فصل الربيع".