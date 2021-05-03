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مصر تؤكد الإغلاق التام لمنع تجمعات أعياد الربيع

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم، إن هذه الإجراءات جاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار قاسم خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين إلى أن "جميع المحافظين ونوابهم قاموا على مدار اليوم بجولات ميدانية لمتابعة الوضع على أرض الواقع ورصد أي مخالفات في هذا الشأن".

وأضاف أن المسؤولين قاموا "بجولات بعد الإفطار على المطاعم والكافيهات للتأكيد علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وناشد قاسم المواطنين بضرورة التواصل مع مبادرة "صوتك مسموع"، على مدار الساعة للإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية لكورونا يتم رصدها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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