الأرصاد المصرية تنشر خرائط لـ"كتلة هوائية" تهب على البلاد وتحذر المواطنين

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الهيئة خرائط توزيعات الضغط الجوي على حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وأوضحت ارتفاع درجات الحرارة على البلاد.

وقالت الهيئة في تعليقها على الخرائط: "تسجل القاهرة 38 درجة، والأقصر 40 درجة وأسيوط 39 درجة وشرم الشيخ 37 درجة والاسكندرية 35 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء".

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن "ارتفاع درجات الحرارة على البلاد سوف يستمر خلال الـ48 ساعة المقبلة، نتيجة لكتلة هوائية شديدة الحرارة التي تضرب البلاد".

وتابعت: "تظل نسب الرطوبة في الجو منخفضة، كما تزداد فترات سطوع الشمس ولا يوجد سحب تعمل على تشتتها".

وناشدت الهيئة الأرصاد الجوية المواطنين "بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم ترك أي مواد قابلة للأشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات وتركها في درجة حرارة عالية".

وكذلك أوصت الهيئة بأنه "يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة، والإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الأفطار وخلال فترة الليل".