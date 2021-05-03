شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث بوتين يبحث مع سعد الحريري تطورات الأوضاع في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ميخائيل بوجدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الإفريقية، نائب وزير خارجية روسيا، مع سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف، تطورات الوضعين الاجتماعي والاقتصادي في لبنان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، حسبما ذكر بيان للخارجية الروسية، الذي ركز الجانبان خلاله على مهمة تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن قادرة على إيجاد حل فعّال للأزمة المتفاقمة في البلاد.