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البنتاجون للعربية: قلقون من الهجمات المتكررة على قواتنا فى العراق

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القاهرة - سامية سيد - أعربت "وزارة الدفاع الأمريكية"، "البنتاجون" عن قلقها من الهجمات المتكررة على قواتها فى العراق، وذلك حسب تصريحات لفضائية "العربية".

 

وأضاف البنتاجون للعربية: "سنواصل مواجهة تنظيم داعش في العراق بدعوة من الحكومة هناك"، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية التى نتخذها فى العراق فعالة.

 

وتابع البنتاجون :"سنرد على الهجمات على قواتنا في العراق إذا دعت الحاجة"، مضيفا: "سنفعل كل ما يمكن لحماية قواتنا في العراق". 

 

وطالبت الدفاع الأمريكية، الحكومة العراقية بالعمل على وقف الهجمات وتحديد المسؤولين عنها.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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