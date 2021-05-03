شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توضح نسبة السكر اللازمة للفرد يومياً للحصول على الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت هيئة الغذاء والدواء، كمية السكر اللازمة للفرد للحصول على الطاقة التي يستهلكها يومياً.

وأكدت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أنه يجب ألا يتجاوز استهلاك الفرد من السكر 10% من إجمالي الطاقة، أي ما يعادل 48 جراما يوميًا.

وينصح الأطباء بشكل عام بضرورة تقليل نسبة السكر التي يتناولها الفرد يومياً من أجل تفادي الإصابة بداء السكري.