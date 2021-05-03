شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه بتوفير مقر ثابت ونظامي لـ« أم زياد- الدمام» بعد تعرضها للتنمر عبر منصات التواصل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:



وجه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير الشرقية،بإيجاد مقر ثابت ونظامي للسيدة المعروفة بـ” أم زياد” التي تعرضت للتنمر والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشمل التوجيه الكريم لأمانة المنطقة الشرقية تجهيز مقر لها بشكل عاجل في أحد اسواق الخضار بالدمام.

وأجرىنائب أمير الشرقيةاتصالاً بالسيدة المتضرره، وأبلغها حصولها على مقر دائم ونظامي من أجل كسب الرزق، أسوة بغيرها من بائعي الخضروات، وذلك حتى لا تتعرض لمضايقات في أماكن البيع غير النظامية.

وعبر أمين الشرقية المهندس فهد الجبير عن شكره وتقديره لمبادرة سمو نائب أمير الشرقية، مؤكداً انه جري على الفور تجهيز المقر، وسيم منحه للسيدة غداً الثلاثاء من جانبها قدمت السيدة خزنه زيد شكرها وتقديرها لمبادرة سمو نائب أمير الشرقية واتصاله وتشجيعه، ودعت الله أن يحفظ القيادة الكريمه