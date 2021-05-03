شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطِنَين ارتكبا سرقة 9 مركبات بـ«جدة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة مكة المكرمة اليوم الاثنين، من القبض على مواطِنَين اثنين ارتكبا سرقة 9 مركبات بمحافظة جدة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكّن الجهات الأمنية من القبض على مواطِنَين في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبا سرقة (9) مركبات بذات النمط والسلوك الإجرامي بمواقع مختلفة في محافظة جدة.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه جرى إيقافهما واتُخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.