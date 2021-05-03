مباحثات مصرية فرنسية متقدمة حول صفقة "رافال" وإعلان قريب جدا

دبي - محمود عبدالرازق - كشفت مصادر في الحكومة الفرنسية، اليوم، عن تقدم كبير في المفاوضات مع الجانب المصري، بشأن صفقة مقاتلات "رافال" الفرنسية، مؤكدة قرب موعد الإعلان النهائي عن مضامينها، بحسب "رويترز".

وتعد مقاتلات رافال الفرنسية واحدة من أشهر المقاتلات الحربية البعيدة المدى، التي طورتها فرنسا عام 2006، وتعاقدت دول أخرى على شرائها أبرزها مصر والهند.

© Sputnik . Cairo مصر تتسلم الدفعة الأولي من المقاتلات الفرنسية رافال

وكانت مجلة "تايم" الأمريكية قد أشارت، في وقت سابق من العام الماضي، إلى أن الصفقة المصرية التي تم إبرامها عام 2015، مع الجانب الفرنسي، تتضمن حصول مصر على 24 طائرة "رافال" فرنسية، بينما تعاقدت الهند على 36 طائرة من هذا النوع.

وحصلت مصر على عدة دفعات من هذه الطائرة خلال السنوات الماضية، فيما أكدت مصادر إعلامية مطلعة، اليوم، نجاح الصفقة، قبل الإعلان عنها بشكل رسمي.

© AFP 2021 / Boris Horvat قائد القوات الجوية المصرية أثناء توقيع الإتفاق على تسلم مصر الدفعة الأولى من طائرات رافال الفرنسية فى قاعدة إيستر فى فرنسا

وأورد موقع "أفياتا" الأمريكي مواصفات الطائرة الفرنسية التي تصل سرعتها إلى 1.8 ماخ (1.8 سرعة الصوت) أو ما يعادل 1912 كم / الساعة، مشيرا إلى أن مداها يصل إلى 3700 كم.

ويمكن للمقاتلة الفرنسية التحليق على ارتفاعات تتجاوز 15 ألف متر، ويمكنها تغير ارتفاع التحليق (التحليق الرأسي) بسرعة 300 متر في الثانية.

ويصل طول المقاتلة الفرنسية إلى 15.27 متر، والمسافة بين الجناحين 10.8 متر، ووزنها 10.3 طن.

ويوجد 3 طرازات من مقاتلات رافال تشمل النسخة البحرية ونسختان تعملان في المطارات البرية، بحسب موقع "داسولت أفييشن" الفرنسي.