دولة عربية جديدة تعلن رصد إصابات بسلالة كورونا الهندية

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، أن "منظومة الرصد الوبائي ومنظومة تدبير المخالطين والبؤر سجلت بمدينة الدار البيضاء حالتي إصابة مؤكدة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد"، وفقا لموقع "هسبريس" الإلكترونية.

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وبحسب بيان لوزارة الصحة المغربية: "الأوساط العلمية ترجح أن تكون هذه السلالة الهندية سريعة الانتشار".

وأفاد الموقع بأن "الحالة الأولى سُجلت لدى شخص وافد، والثانية لدى مخالط له من جنسية أجنبية مقيم في المغرب".

وتابع: "تم تأكيد الإصابة بالسلالة المتحورة بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط، عضو الائتلاف الوطني لمختبرات الرصد الجينومي".

وأكمل: "تم التكفل بالحالتين وكل مخالطيهما وفق البروتوكولات الدولية والوطنية الجاري بها العمل، مع تعزيز إجراءات العزل الصحي بما يتناسب مع المخاطر المحتملة لانتشار هذه السلالة".

وبالموازاة مع استمرار التحريات والإجراءات الهادفة إلى منع تفشي هذه السلالة في البلاد، يردف البلاغ: "ستستمر وزارة الصحة في التواصل مع الرأي العام الوطني وإخباره بكل المستجدات، كما دأبت على ذلك منذ بداية هذه الجائحة".

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الاستمرار في الالتزام بالقواعد الاحترازية والانخراط بكل وطنية ومسؤولية في الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها بلادنا.

كان وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، أعلن أن بلاده سجلت 3 إصابات بالمتحور الهندي من فيروس كورونا المستجد "لأشخاص لم يسافروا".

وكذلك أعلنت السلطات في العراق عن اشتباهها برصد إصابات بالسلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المستجد على أراضيها.

وقررت وزارة الصحة العراقية وضع 21 شخصا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بالسلالة الهندية من كورونا، وهم من أقارب حالة مشتبه بها عادت من الهند أخيرا.