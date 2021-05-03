إحباط تهريب (961) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و(44.7) طناً من القات المخدر إلى المملكة

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني بأنه -في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات- أسفرت تحريات رجال حرس الحدود عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة عبر الحدود الجنوبية، حيث تم – بفضل الله – ووفق خطة أمنية محكمة، ضبط (961) كيلوجراماً في منطقة جازان، منها (515) كيلوجرامًا تم ضبطها بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبلها ، كما تم القبض على المتهمين بتهريبها، وعددهم (24) متهما، بينهم (18) من الجنسية الإثيوبية، و(4) من الجنسية اليمنية، ومواطنان اثنان.

وأوضح العقيد القريني أنه في عدة عمليات أمنية أخرى لرجال حرس الحدود تم ضبط (44.7) طناً من مادة القات المخدر بمنطقة جازان، والقبض على المتورطين فيها، وعددهم (23) شخصًا، منهم (16) مواطنًا، و(7) من الجنسية اليمنية.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، والقبض على المتورطين فيها.