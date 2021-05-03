الخارجية العراقية تستنكر الخروقات وتستدعي القائم بأعمال السفارة التركية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. واستدعت وزارة الخارجية العراقية القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد، اليوم، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج "عبرت فيها الحكومة العراقية عن استيائها الشديد وإدانتها لقيام وزير الدفاع التركي خلوصي بالتواجد داخل الأراضي العراقية بدون تنسيق أو موافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة، ولقائه قوات تركية تتواجد داخل الأراضي بصورة غير مشروعة".

وعبّرت الوزارة في بيان أيضا عن "إدانتها لتصريحات وزير الدفاع التركي بشأن نية تركيا إنشاء قاعدة عسكرية دائمة في شمال العراق".

وأكد البيان رفض الحكومة العراقية القاطع "للخروقات المتواصلة لسيادة العراق وحرمة الأراضي والأجواء العراقية من قبل القوات العسكرية التركية، وأن الاستمرار بمثل هذا النهج لا ينسجم مع علاقات الصداقة وحسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة".