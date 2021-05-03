الكرملين: نؤيد مواقف الأمير محمد بن سلمان في القضايا الدولية

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أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، تأييد بلاده نهج السعودية في مقاربة القضايا العالمية، وعزمها تطوير الحوار مع الرياض مع أخذ المقاربات المشتركة في الحسبان.

"الخليج 365" من موسكو: أعلنت روسيا الجمعة تأييدها نهج السعودية في مقاربة القضايا العالمية. وأوضح دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، للصحفيين، بحسب قناة "العربية"، أن موسكو تعتزم تطوير الحوار مع الرياض مع أخذ المقاربات المشتركة لشتى الملفات والقضايا الدولية في الحسبان.

كما أكد أن بلاده تؤيد تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن أهمية مبادئ المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بحسب تقرير نشره موقع "العربية.نت".

قال بيسكوف تعليقا على تصريحات الأمير محمد بن سلمان الأخيرة: "لفتت انتباهنا أقواله حول التزام الرياض بالدور المركزي للأمم المتحدة في الشؤون العالمية، وكذلك بناء العلاقات الدولية على مبادئ المساواة والاحترام والمراعاة العادلة للمصالح الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض. نحن نؤيد هذا النهج بشكل كامل".

وتابع: "نشهد الآن ما يحدث في العالم، ونرى انتهاكًا للقانون الدولي، وانتهاكاً للحس السليم وما إلى ذلك. بالطبع مثل هذه التصريحات نادرة، وبالتالي فهي رائعة للغاية".

كما أشار بيسكوف إلى أن الموقف الذي عبر عنه الأمير محمد بن سلمان يشهد على المقاربات المشتركة لموسكو والرياض في السياسة الدولية، وقال: "روسيا تعتزم زيادة تطوير العلاقات مع المملكة".

وأضاف: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤيد ومقتنع بشكل ثابت بهذا الموقف في الإطار الرئيسي للشؤون الدولية لمبادئ المساواة والاحترام والمراعاة العادلة للمصالح الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وفي ضوء هذه النظرة المفاهيمية المشتركة، نحن مستعدون لتعريف النطاق الكامل لعلاقاتنا مع المملكة، بما في ذلك من خلال تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة بوتين إلى الرياض".