شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام» يُجدد تحذيره: غرامة 10 آلاف ريال للعمرة دون تصريح خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعاد الأمن العام، التذكير بفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يُضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح في شهر رمضان المبارك.

وأوضح الأمن العام، في تغريدة عبر حسابه بتويتر ، أنه سيتم التأكد من التصريح عبر تطبيق توكلنا من خلال مطابقته مع الهوية الوطنية أو الإقامة أو رقم الجواز أو رقم الحدود، والموعد المحدد في التصريح.

جدير بالذكر أن التسجيل في تطبيق “توكلنا” يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات.