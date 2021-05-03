بدءا من 22 مايو... الكويت تمنع مواطنيها غير المطعمين من السفر

دبي - محمود عبدالرازق - وقرر مجلس الوزراء الكويتي عدم السماح لمواطني البلاد ومرافقيهم، من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، بالسفر خارج البلاد، ما لم يكونوا مطعمين بلقاح فيروس "كورونا"، وذلك بدءا من يوم السبت الموافق 22 مايو/ أيار الجاري، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

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واستثنى مجلس الوزراء الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم من القرار.

وشمل القرار كذلك استمرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت أعلنت، في شهر فبراير/ شباط الماضي، منع دخول المسافرين غير الكويتيين إلى البلاد في إطار جهود الدولة لمكافحة تفشي مرض "كوفيد 19".

وأوضح القرار أن الفئات المستثناة هي البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين، والكوادر الطبية الحكومية، والكوادر الطبية الأهلية (حسب الكشوفات المعتمدة من وزارة الصحة)، وأقارب هذه الفئات من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.