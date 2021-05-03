السفير الروسي في القاهرة: نعمل على وصول الرحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ في أقرب وقت

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريسينكو في تصريحات صحافية على هامش زيارة قام بها إلى مدينة الغردقة إنه "وفقا لتعليمات الرئيس، تعمل السلطات الجوية على استئناف الرحلات، ونعمل ما يمكن لحدوث ذلك في أقرب وقت ممكن"، مضيفا "هناك عمل كبير تم من قبل مطاري الغردقة وشرم الشيخ بهدف زيادة الإجراءات الأمنية".

وأكد السفير الروسي: أن "ممثلو السلطات الجوية الروسية زاروا مطار الغردقة مرارا وتكرارا، وكانت هناك ملاحظات خلال الزيارات، ولكن اليوم تمت إزالة تلك الملاحظات، ونأمل أن يستعد المطار لاستقبال السياح الروس".

وزار السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، اليوم الاثنين، مدينة الغردقة، والتقى بمحافظ البحر الأحمر، وفيكتور فوروباييف القنصل الروسي في مدينة الغردقة، لبحث الاستعدادات المتعلقة بعودة الطيران الروسي لمدينة الغردقة مرة أخرى بعد انقطاع دام لـ 6 سنوات.