ضبط أسلحة غربية في حمص وسط سوريا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة "سانا"، عثرت الجهات المختصة خلال متابعتها لعمليات تمشيط وتنظيف الريف الشمالي من مخلفات التنظيمات الإرهابية على كميات من الأسلحة والذخائر بعضها غربي الصنع.

وشملت الأسلحة 188 بندقية آلية متنوعة و7 رشاشات متوسطة و114 صندوق ذخيرة 12.5 و18 صندوق ذخيرة 14.5 و148 قذيفة بي 9 و101 قذيفة هاون و60 حشوة دافعة و4 صناديق صمامات قذائف هاون.

وكانت الجهات المختصة ضبطت في 21 نيسان الماضي أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين بريف حمص الشرقي بينها 221 قذيفة هاون و262 بندقية.

وتواصل الأجهزة المختصة في سوريا كشف وضبط مستودعات الأسلحة التي كانت بحوذة الإرهابيين أثناء تواجدهم في المناطق التي تمكن الجيش السوري من تحريرها مؤخرا.