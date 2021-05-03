شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق يبحث مع البابا فرنسيس ضرورة إعمار المناطق الآثرية فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، علي ضرورة إحياء المناطق الأثرية فى العراق وإعمارها، وبحث وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين مع البابا فرنسيس في العاصمة الإيطالية روما- وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - مخرجات زيارة قداسته التاريخية إلى العراق ، حيث نقل فؤاد شكر وتقدير الحكومة والشعب العراقى للزيارة التاريخية".

وأشار فؤاد إلى أهمية إحياء المناطق الأثرية فى العراق وإعمارها، لاسيما مدينة أور فى الناصرية، مؤكدا رغبة الحكومة العراقية بدعوة شركات الإعمار والاستثمار للعمل فى العراق".

من جانب أخر تمكنت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، من تدمير 3 أوكار لعصابات داعش في محافظة كركوك.

وذكر بيان للشرطة الاتحادية - أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن "قوة مشتركة من اللواء الثامن عشر واللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، وبالتنسيق مع الجهد الاستخباري، نفذت واجب دهم وتفتيش في مناطق /وادى زغيتون، وادي أبو خناجر، كرحة كازان/ ضمن ناحية الرشاد جنوب غرب محافظة كركوك".

وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن تدمير 3 أوكار للعصابات الإرهابية عثر بداخلها على 4 صواريخ قاذفة RBG7، وأفرشة وملابس، وأواني طبخ، ومواد طبية"، مؤكدا "رفع وإتلاف جميع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي.