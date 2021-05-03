“العام للمحاسبة”: اختتام “الرقابة على تنفيذ العمليات المالية والمحاسبية في الأجهزة الحكومية”

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: اختتم الديوان العام للمحاسبة ممثلاً “بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء” بالديوان أمس”الرقابة على تنفيذ العمليات المالية والمحاسبية في الأجهزة الحكومية”.

كما تناول اللقاء الذي شارك فيه مجموعة من المتحدثين المتخصصين من الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ووزارة المالية عدداً من المحاور التي اشتملت على التعريف بمفهوم الرقابة وأهميتها، وتطبيقها على العمليات المالية والمحاسبية، وكذلك الأخطاء الشائعة في الممارسات المهنية ودور الأجهزة الرقابية في الحد من الانحرافات والتجاوزات المالية.

وأثمر اللقاء عن مجموعة من التوصيات، تمثلت في تأكيد أهمية تأهيل الموظفين العاملين في إدارات الشؤون المالية والمراجعة الداخلية بالأجهزة الحكومية، وضرورة الالتزام باللوائح والاعتمادات المالية المخصصة، والاهتمام بآليات الرقابة بجميع أنواعها، وتعزيز النزاهة والشفافية، ووضع الضوابط اللازمة للحفاظ على المال العام.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء هو إحدى فعاليات برنامج تواصل الذي يهدف إلى نشر المعرفة وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على المال العام، وهو من ضمن مبادرات الديوان العام للمحاسبة المعتمدة في إطار التنسيق المشترك مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، واللجنة الفرعية لمكافحة الفساد المعنية بتحسين ترتيب المملكة في مؤشر مدركات الفساد.