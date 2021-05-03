اخبار الخليج

الصحة: تسجيل 953 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1038 حالة

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الكويت - هبة التوبجي - أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن تسجيل (953) حالة مؤكدة جديدة لفيروس الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (420301) حالة، من بينها (9607) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1359) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1038) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (403702) حالة ، وبلغ عدد الوفيات (6992) حالة ، بإضافة (13) حالات وفاة جديدة” يرحمهم الله جميعاً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا