شكرا لقرائتكم خبر عن هل منتجات شبيه الحليب والألبان غير آمنة؟.. «الغذاء والدواء» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن ما يشاع حول عدم أمان منتجات شبيه الحليب والألبان غير صحيح.

وأوضحت الهيئة، أن المواد المستخدمة في تصنيعه تخضع للوائح الفنية والمواصفات الصادرة من الغذاء والدواء.

وأشارت إلى أن شبيه منتجات الألبان تعد أقل في القيمة الغذائية من منتجات الألبان الطبيعية.