القوات العراقية تعلن اعتقال "قيادي كبير" تابع لـ"داعش" غربي العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان وزارة الداخلية العراقية: "بمتابعة وإشراف ميداني من قبل السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت مفارز الوكالة وبجهد استخباري وفني من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى (أبو علي الجميلي) ما يسمى "والي الفلوجة" والمطلوب وفق أحكام المادة (4/ إرهاب ) لانتمائه لعصابات "داعش" الإرهابية".

وأضاف البيان: "اعترف خلال التحقيقات الأولية معه بانتمائه إلى تنظم القاعدة عام 2005 وعمل ضمن الأوكار الخاصة بإيواء العناصر الإرهابية من الذين يحملون الجنسية العربية وكان محكوما بـ 15 سنة وتم الإفراج عنه سنة 2011".

وتابع البيان: "وبعدها جدد ما تسمى البيعة لعصابات "داعش" وعمل ضمن أوكار الأسلحة وبعدها هرب إلى سوريا بعد عملية تحرير الأنبار، ثم عاد وعين ما يسمى نائب والي الموصل وبعدها عين بما يسمى وآلي الفلوجة وكان يرتدي حزاما ناسفا شخصيا واعترف بقيامه بعشرات العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين الأبرياء، وقد تم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.