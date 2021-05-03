صحفي يكشف حقائق صادمة عن اللبنانيين وما آلت إليه الأوضاع في البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب زهران على صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "وفق الدولية للمعلومات غادر لبنان العام الماضي 100 ألف "عاملة منزلية" من أصل 270 ألفًا، نتيجة عدم قدرة المواطن على دفع الراتب الشهري 150 دولارا!".

وأضاف: "تراجَع سفر العائلات اللبنانية من أجل السياحة بنسبة 95 %، حيث كانت أكثر من 70000 عائلة تسافر سنويا! واستورد لبنان في العام 2018 نحو 33000 سيارة، انخفض الرقم إلى 21000 في العام 2019، فـ 6200 سيارة في العام 2020".

وتابع زهران، قائلا: "أما في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، فلم يستورد سوى 600 سيارة! وتراجع استيراد الألبسة والأحذية إلى نحو 70 %! وتراجع استيراد الهواتف الخلوية إلى نحو 60 مليون دولار بعد ما كان لبنان يستورد بقيمة 170 مليونا سنويا! كما تراجعت مبيعات المجوهرات العام الماضي بنسبة 80 %".