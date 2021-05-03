صحفي يكشف حقائق صادمة عن اللبنانيين وما آلت إليه الأوضاع في البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب زهران على صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "وفق الدولية للمعلومات غادر لبنان العام الماضي 100 ألف "عاملة منزلية" من أصل 270 ألفًا، نتيجة عدم قدرة المواطن على دفع الراتب الشهري 150 دولارا!".
وأضاف: "تراجَع سفر العائلات اللبنانية من أجل السياحة بنسبة 95 %، حيث كانت أكثر من 70000 عائلة تسافر سنويا! واستورد لبنان في العام 2018 نحو 33000 سيارة، انخفض الرقم إلى 21000 في العام 2019، فـ 6200 سيارة في العام 2020".
وتابع زهران، قائلا: "أما في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، فلم يستورد سوى 600 سيارة! وتراجع استيراد الألبسة والأحذية إلى نحو 70 %! وتراجع استيراد الهواتف الخلوية إلى نحو 60 مليون دولار بعد ما كان لبنان يستورد بقيمة 170 مليونا سنويا! كما تراجعت مبيعات المجوهرات العام الماضي بنسبة 80 %".