شكرا لقرائتكم خبر عن القوات السورية تعثر على أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين بريف حمص الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثرت القوات الأمنية السورية، اليوم الاثنين، على كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة من مخلفات الإرهابيين فى ريف حمص الشمالى، وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الجهات المختصة عثرت على كميات من الأسلحة والذخائر بعضها غربي الصنع خلال متابعتها لعمليات تمشيط وتنظيف الريف الشمالى من مخلفات التنظيمات الإرهابية، وتضمنت الأسلحة 188 بندقية آلية متنوعة و7 رشاشات متوسطة و114 صندوق ذخيرة 5ر12 و18 صندوق ذخيرة 14.5 و148 قذيفة بى 9 و101 قذيفة هاون و60 حشوة دافعة و4 صناديق صمامات قذائف هاون.