شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من سفارة المملكة في «مانيلا» للمواطنين بشأن السفر للفلبين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت سفارة المملكة في مانيلا، أن الفلبين لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي بسبب البروتوكول الصحي المتبع لمكافحة جائحة كورونا، مؤكدة أنه في حال وجود تحديث سيتم الإعلان في حينه.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ، الموافق 17 مايو 2021.
وجاء من ضمن هذه الفئات، المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).
كما يشمل القرار المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، ومن أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة.
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