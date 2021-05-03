شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. قائد مركبة متهور يمارس التفحيط وسط طريق عام بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثق مقطع فيديو متداول تهور قائد مركبة وممارسته التفحيط وسط أحد الطرق العامة بجدة. وتقدم مواطن بشكوى لإدارة المرور مرفقة بالمقطع المصور، رصد خلاله تشكيل المفحط خطرا على سلامة مرتادي الطريق.‏ وأعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، ضبط قائد ‏المركبة والذي كان يسير بشكل متهور ويمارس التفحيط على أحد الطرق بجدة.‏ وأشارت الإدارة العامة إلى أنه تمت إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق ‏العقوبات المقررة بالنظام.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. قائد مركبة متهور يمارس التفحيط وسط طريق عام بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.