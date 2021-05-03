شكرا لقرائتكم خبر عن «مساجدنا».. خدمة جديدة لرفع أداء العاملين في مساجد «الحرس الوطني» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دشن رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني، الدكتور عبدالحكيم العجلان، اليوم الإثنين، خدمة “مساجدنا” بإضافة أيقونة جديدة في تطبيق الوزارة. وتهدف الخدمة الجديدة لرفع أداء العاملين في مساجد الوزارة آلياً، وذلك ضمن خطة تطوير وأتمتة مساجد الوزارة. وتمكن الخدمة الجديدة الوزارة من إيجاد حالة من الضبط والربط بين منسوبي المساجد وجهاز الإرشاد والتوجيه لمتابعة الأداء وتقييمه ورفع الملاحظات والمعوقات التي تواجه المصلين عبر البرنامج.

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