رسالة تركية إلى مصر قبيل زيارة وفدها إلى القاهرة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير التجارة التركي، محمد موش، تفاصيل رسالته إلى مصر، والتي قال فيها: "تركيا تحتاج حاليا إلى مصر".

وتابع بقوله "تركيا تريد تحسين علاقاتها الاقتصادية مع مصر، ونعمل على إصلاح العلاقات الدبلوماسية بين قوتين إقليميتين لا يستهان بهما على الإطلاق".

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وتعكف تركيا في الفترة الأخيرة على تحسين علاقاتها مع مصر ودولة عربية وخليجية عديدة، بعد توتر في العلاقات منذ عام 2013، عقب ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم الإخوان المسلمين من مصر.

ومن المقرر أن ترسل أنقرة وفدا رسميا برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال إلى القاهرة، هذا الأسبوع لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين.

وكان مصر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد قال مؤخرا خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "خبر تورك" التركية، إنه تقرر مواصلة العلاقات بين البلدين على مستوى وزارتي الخارجية، معلنا عن لقاء سيعقد على مستوى نواب وزيري الخارجية للبلدين مطلع شهر مايو/ أيار المقبل.

ولفت تشاووش أوغلو، إلى أن "لقاء سيعقد على مستوى نواب وزيري الخارجية التركي والمصري في الأسبوع الأول من مايو المقبل"، موضحا أنه "سيلتقي لاحقا نظيره المصري سامح شكري، ليبحث معه تعيين السفراء وسبل الارتقاء بالعلاقات إلى نقطة أفضل في المستقبل".

كما تحدث وزيري خارجية تركيا ومصر هاتفيا، في أول اتصال مباشر بينهما منذ أن بدأت تركيا مساعيها لتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين، مضيفة أن الوزيرين تبادلا التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.