وزيرة العدل الليبية: خطوات ستتخذ قريبا لأجل إطلاق سراح المعتقلين قريبا

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزيرة العدل الليبية حليمة عبد الرحمن عن أن هناك خطوات ستتخذ قريبا لأجل إطلاق سراح المعتقلين، وإنهاء السجون الخارجة عن القانون.. مؤكدة أن الوزارة تولى موضوع حقوق الإنسان أهمية كبرى .

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم أن ذلك جاء خلال استقبال وزيرة العدل الليبية للمبعوث الخاص للأمين العام المتحدة إلى ليبيا (يان كوبيش ) حيث أشارت إلى أهمية مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من خلال إنشاء المفوضية الوطنية للمصالحة والتى ستعزز الجهود لتحقيق هذا المطلب الوطنى، وإلى تطلعها للعمل مع البعثة الأممية لأجل تعزيز التعاون الفنى ورفع قدرات السادة أعضاء الهيئات القضائية .

من جهته أكد المبعوث الخاص عن سعادته بلقاء أول سيدة ليبية تتولى وزارة العدل، مؤكدا على وجود مجالات كثيرة للعمل المشترك بين البعثة والوزارة وعلى رأسها قضايا حقوق الإنسان وتفعيل مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وكذلك العمل المطلوب لإنجاح الاستحقاق الانتخابى نهاية هذا العام.