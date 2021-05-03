حاكم مصرف لبنان يكشف عن حجم أملاكه الخارجية ومصادرها

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات لسلامة، ردا على معلومات منظمة شيربا غير الربحية ومجموعة من المحامين، قال فيها إنه "قام بشراء جميع ممتلكاته في فرنسا قبل توليه المنصب".

وأضاف سلامة قائلا إنه "كشف عن مصدر ثروته وعرض وثائق في مناسبات عدة تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار في عام 1993 قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان".

وفتح الادعاء العام اللبناني تحقيقا بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعد طلب قانوني سويسري زعم اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك عبر شركة مملوكة لشقيق سلامة.

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدر قضائي كبير، بأن مكاتب رجا الأخ الأصغر لرياض سلامة تم إغلاقها بالشمع الأحمر ومصادرة ما فيها من أجهزة كمبيوتر وملفات في إطار التحقيق.