شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الحجر الأسود بتقنية "فوكس ستاك بانوراما".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، صباح اليوم، توثيق الحجر الأسود بتقنية "فوكس ستاك بانوراما"، وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين في مجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها الرسمى على موقع "انستجرام"، أن تقنية "فوكس ستاك بانوراما" هي تقنية يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج لنا صورة واحدة أكثر دقة للحجر الأسود.

الحساب الخاص برئاسة شؤون الحرمين

وأوضحت رئاسة الحرمين الشريفين، أن التصوير جرى على مدار 7 ساعات لالتقاط عدد صور 1050 "فوكس ستاك بانوراما"، وكانت دقة الصورة 49 ألف ميجا بكسل ومدة المعالجة كانت أكثر من 50 ساعة عمل، كما نشرت صورتين للحجر الأسود فى شكلها النهائى والتى جاءت حصيلة التصوير بتقنية "فوكس ستاك بانوراما"، وظهر فيها الحجر الأسود بوضوح بلونه الأسود المائل للأحمر.



الصورة النهائية للحجر الاسود بتقنية فوكس ستارك بانوراما



الحجر الاسود بتقنية بانوراما ستارك

والحجر الأسود هو نقطة بداية الطواف ومنتهاه حول الكعبة المشرفة، وله شكل بيضاوي ولونه أسود مائل إلى الحمرة، وقطره 30 سم ويقع في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من الخارج.



صورة مقربة لزاويه الحجر الاسود



الحجر الاسود

كما رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى جاهزيتها للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، من خلال منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة، وعملت الوكالة على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام، وتنظيم الدخول والخروج منه، وتحديد مسارات ذوى الاحتياجات الخاصة من خلالها، وتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المصليات وفى صحن المطاف والساحات والزوار بشكل عام، وغيرها من الخدمات التى تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. وفق بيان صحفى لسفارة السعودية بالقاهرة.

وعملت الرئاسة على تجهيز المكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره، وتجهيز أنظمة الصوت من الميكروفونات ومكبرات الصوت المنتشرة فى جميع أنحاء البيت العتيق بكوادر فنية متخصصة.

وتقوم الرئاسة عبر الإدارات التابعة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تنظيم الساحات، وتنظيم حركة تنقلهم داخل المسجد الحرام وساحاته عبر مراقبين موزعين على الممرات الرئيسة والفرعية، وذلك لضمان نجاح عمليات التفويج، وتحقيق متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.