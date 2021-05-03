شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن انطلاق أولى الرحلات الجوية لإجلاء العراقيين من الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين، انطلاق أولى رحلاتها الجوية المخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين من جمهورية الهند، وقالت الوزارة - فى بيان لها -أوردته وكالة الأنباء العراقية -إنه "استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى ووزير النقل ناصر حسين الشبلى، سيرت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أولى رحلاتها الاستثنائية الى جمهورية الهند والمخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين فى الأراضى الهندية والذين ناشدوا الوزارة لاعادتهم إلى أرض الوطن بسبب الظروف العصيبة التي يتعرضون لها جراء جائحة كورونا " .