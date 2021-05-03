شراستها كبيرة"... مستشار السيسي يعلن عن استعدادات استثنائية من مصر لسلالة كورونا الهندية"

دبي - محمود عبدالرازق - وحذر تاج الدين، في تصريحات متلفزة، اليوم الاثنين 3 مايو/ أيار، من أن سلالة كورونا الهندية أكثر شراسة، ولكن لم يتم حتى الآن رصد حالات مصابة بتلك السلالة.

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وقال مستشار السيسي "شراسة التحور الهندي كبيرة، وكافة الأبحاث المنشورة تفيد بأن مقاومة الجسم الطبيعية للمتحور الهندي من فيروس كورونا أقل من الفيروسات القديمة".

وأشار تاج الدين إلى أن السلالة الهندية المتحورة وصلت إلى 19 دولة حول العالم حتى الآن، لافتًا إلى وجود توجهات لعمل إجراءات استثنائية ووقائية، للحد من احتمالية وصول هذا التحور إلى مصر.

وأوضح مستشار الرئيس للصحة أن الإجراءات الاستثنائية تشمل تطبيق إجراءات قوية على السفر والمطارات، والقادمين من الهند بطريق مباشر أو غير مباشر، وعمليات الاستقصاء والتتبع.

وذكر تاج الدين أن مصر في الموجة الثالثة لفيروس كورونا، موضحًا أن العالم يسجل خلال تلك الموجة زيادة واضحة في عدد الحالات مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي، فضلًا عن زيادة عدد الوفيات.

وشدد تاج الدين، على أن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الأمر الجوهري والأساسي للحد من انتشار المرض والعمود الفقري في مواجهته، مشيرا إلى أن الدولة تسعى ليلا ونهارا لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.